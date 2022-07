Incendio Bibione, pompieri da tutto il Veneto

Allarme tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto per un vasto incendio in corso a Bibione (Venezia) tra Faro e Passo Barca. Le fiamme sono divampate in un bosco intorno alle 14:30, espandendosi rapidamente e creando una colonna di fumo così alta da poter essere vista persino a Trieste, che si trova a decine di chilometri.