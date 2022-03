Fedez malato

Fedez ha spiazzato tutti il 17 marzo, annunciando con un messaggio social la sua malattia. «Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare», ha detto. Senza però rivelare (per il momento) di cosa si tratta. «Presto starai bene, ti amiamo più che mai», ha scritto sua moglie Chiara Ferragni in un post. Tantissimi i messaggi di conforto. Tutti sono con il fiato sospeso e aspettano di conoscere la verità sulla malattia.