Ucraina, Fedez dona un furgone isotermico per trasportare farmaci: «Pronte 400 scatole di insulina»

Archiviati i propri problemi di salute, Fedez torna subito a pensare al prossimo. Il rapper, attraverso la propria fondazione benefica, ha donato alla Croce Rossa Italiana un furgone isotermico, che permetterà ai volontari di portare farmaci in Ucraina. Lo ha annunciato Fedez su Instagram: «Sono felice di aver donato tramite la mia fondazione questo speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa Italiana che già domani partirà verso l’Ucraina con un carico di 400 scatole di insulina donate da Fondazione italiana diabete per aiutare la parte di popolazione più fragile».

Fedez su Instagram si mostra sorridente in alcune foto insieme ai volontari davanti al furgone appena donato. Il rapper, che solo una settimana fa tornava a casa dopo un delicato intervento al pancreas, non è nuovo a importanti gesti di solidarietà. In occasione della prima ondata di Covid, il rapper con la moglie Chiara Ferragni fu protagonista di una raccolta fondi da record, che permise di costruire un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano in pochissimi giorni. Con la Fondazione Fedez, inoltre, il rapper sostiene costantemente associazioni attive in ambito sanitario e sociale.