Tumore al pancreas neuroendocrino, la malattia di Fedez è la stessa che uccise Steve Jobs

Il tumore al Pancreas che ha colpito il rapper Fedez è un tumore neurore neuroendocrino, una malattia rara: in Italia colpisce circa 4-5 persone ogni 100mila e costituisce solo il 5% delle neoplasie al Pancreas. Tuttavia il marito di Chiara Ferragni non è il primo vip ad essere colpito da questa patologia: lo stesso male ha infatti causato la morte di Steve Jobs, il genio fondatore di Apple che è morto a 56 anni il 5 ottobre del 2011. In quel caso come è noto, il decorso della malattia non fu positivo: Jobs morì 8 anni dopo la prima diagnosi, avvenuta nel 2003. Ecco perchè.

La malattia di Steve Jobs, dalla diagnosi all'intervento

A Steve Jobs fu diagnosticato il tumore neuroendocrino al Pancreas nel 2003 a seguito di una tac di routine ma il manager non si operò subito probabilmente perchè questo tipo di carcinoma è generalmente benigno e scarsamente invasivo. Tuttavia dopo 9 mesi la Tac di controllo mostrò che la massa era cresciuta e il paziente fu dunque sottoposto a un intervento di duodenocefalopancreasectomia. In seguito i medici non diedero alcuna indicazione di chemio o radioterapia, ma nei mesi successivi le cose peggiorarono. Quello di Jobs, tra i tumori neuroendocrini era probabilmente della tipologia più maligna, capace di creare metastasi in altri organi. Il manager di Apple aveva sviluppato una recidiva della malattia con metastasi epatiche e quando furono diagnosticate era troppo tardi per una rimozione chirurgica (o erano troppe per essere asportate una ad una dal chirurgo). L'unica strada possibile era dunque quella della chemioterapia, che però generalmente su questi tumori funziona poco.

Il trapianto di fegato e la morte

L'ultimo passo della malattia di Jobs è stato il trapianto di fegato, che solitamente non viene considerato un'opzione percorribile nel caso di pazienti oncologici con metastasi epatiche. Vista la scarsità di organi disponibili questi vengono dati a persone con maggiori possibilità di sopravvivenza. Ma Jobs riuscì ad ottenere un fegato compatibile e farsi operare. Tuttavia pochi mesi dopo la sua situazione di salute peggiorò ulteriormente portandolo alla morte avvenuta il 5 ottobre 2011 nella sua casa di Palo Alto, in California.