Fedez, selfie a torso nudo di fronte allo specchio: «Sono dimagrito 10 kg dopo l'operazione»: ecco come sta il rapper

Dimagrito e con una grande cicatrice all'addome che va dall'ombelico fino al petto. Si mostra così senza filtri in una storia Instagram il rapper Fedez a poche settimane dall'operazione al pancreas all'ospedale San Raffaele di Milano. L'intervento chirurgico si è reso necessario poco dopo la diagnosi di tumore neuroendocrino al pancreas per asportare la massa tumorale.

«Ho perso 10 kg»

Dopo l'intervento Fedez è tornato a casa il 31 marzo. Da allora l'artista è in assoluto riposo per riprendersi dall'operazione insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai due figli Leone e Vittoria. Su Instagram ha pubblicato una foto allo specchio che lo mostra molto dimagrito: «Ho perso quasi 10 kg da quando mi sono operato, non vedo l'ora di poter rimettermi in sesto e tornare sul palco» ha scritto.