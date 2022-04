Fedez con la panciera, Chiara Ferragni su divano con l'aerosol. «Invecchiamo male…»

Per i Ferragnez non è un bel periodo. Da qualche tempo infatti la coppia sta attraversando un momento molto delicato per quanto riguarda i problemi di salute. Dopo il Covid (che ha colpito i coniugi), Fedez è apparso dimagrito e nei giorni scorsi aveva postato una foto su Instagram con una grande cicatrice all'addome che va dall'ombelico fino al petto. È il segno di una delicata operazione al pancreas necessaria dopo la diagnosi di tumore neuroendocrino. Anche Chiara Ferragni appare provata. «Sono Ko. Ho dolori ovunque», aveva detto l'influencer con occhi gonfi e voce spezzata nelle sue storie Instagram. Il piccolo Leone ha attaccato infatti a sua madre una brutta influenza, e sui social è stata la stessa fashion blogger a confidare ai suoi fan di sentirsi distrutta.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Chiara Ferragni ko LA DICHIARAZIONE Fedez, selfie a torso nudo allo specchio INSTAGRAM Prima cena fuori dopo l'intervento PERSONE Fedez «welcome back home»

Chiara Ferragni ko: «Aiutatemi. Dolori ovunque e occhi gonfi». Anche Leone ha la febbre. L'appello preoccupa i fan

Ora però il rapper milanese sembra volerci scherzare su. «Visto che in questa casa si respira un clima di gioventù, ne approfitto per flexare (“tirarmela”, ndr) un po’. Ecco a voi la mia collezione di panciere». Per Fedez la passione principale di questi giorni è stata infatti mostrare le panciere contenitive che deve indossare in seguito all’intervento. Ce n'è una bianca con il logo di Chiara disegnato direttamente dal rapper e impreziosita dagli scarabocchi del figlio Leone. Poi tocca ad altre due, quella «sportiva» e quella «ecosostenibile», per chiudere con quella che indossa, «la panciera quotidiana, in stile Kim Kardashian». Chiara invece è stata ripresa sul divano con l'aerosol. Ed ecco, un'altra volta, la sana ironia della coppia: «Invecchiamo male…».