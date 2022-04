Fedez e Chiara Ferragni, prima cena fuori dopo l'intervento: lui brinda con gli enzimi pancreatici

Fedez e Chiara Ferragni si sono concessi una cena romantica a Palazzo Recalcati, a due passi dal Duomo di Milano. La prima uscita dopo l'intervento a cui si è sottoposto il rapper per rimuovere un raro tumore al pancreas. I Ferragnez si sono mostrati sui social come sempre, sorridenti e innamorati, ma anche tanto ironici. Fedez, infatti, ha pubblicato un video in cui brinda con la Ferragni: lei con un calice di vino bianco, lui con un flacone di pillole. Il cantante ha spiegato che si tratta di enzimi pancreatici, i «nuovi amichetti di Federico».

APPROFONDIMENTI IL CASO Fabrizio Corona a processo per diffamazione IL PROGETTO Fedez lancia "Fondazione Fedez" INSTAGRAM Ucraina, Fedez dona un furgone isotermico per trasportare... LA FOTO Fedez, la cicatrice e la visita di controllo: «Non... INSTAGRAM Fedez: «Dovrò portare la panciera». La griffe... PERSONE Fedez «welcome back home»: le prime foto sono con...

Fedez lancia "Fondazione Fedez": «In ospedale ho avuto modo di pensare. Voglio dedicarmi solo a questo»

Fedez, prima uscita con Chiara Ferragni dopo l'intervento

Parlando di sé in terza persona, Fedez ha spiegato: «Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pancreatici, fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica». Il medicinale mostrato nelle stories di Instagram è il Creon, un farmaco a base del principio attivo Pancrelipasi, che viene prescitto a chi soffre di insufficienza pancreatica.

Da quando è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, Fedez ha ripreso la sua vita di tutti i giorni. I figli Leone e Vittoria sono i principali protagonisti delle avventure social del cantante, che si sta dedicando molto anche alla solidarietà a attraverso la sua Fondazione Fedez. Proprio qualche giorno fa, ha donato alla Croce Rossa italiana un furgone isotermico per trasportare farmaci in Ucraina.