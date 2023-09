Chiara Ferragni torna da Parigi all'improvviso: «Un'emergenza». Fedez sparito dai social, fan preoccupati: «Come sta? Cosa succede?»

Ferragnez, che succede? I fan di Chiara Ferragni e Fedez sono preoccupati. Sui social c'è fermento per l'assenza del cantante dai social e per il rientro anticipato dell'influencer dalle sfilate di Parigi. La Ferragni, assieme all'amica Chiara Biasi, è tornata per un'emergenza a Milano. Di cosa si tratta? Con una Story su Instagram, che la ritrae mano nella mano con l'amica, l'influencer scrive: «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza».

A far pensare ai fan che Chiara sia tornata per il marito è stato Mr Marra che in una live su Twitch si è rivolto ai follower chiedendo loro di mandare un abbraccio a Federico. «E non dico altro», ha aggiunto, andando così a far insospettire sull'improvvisa partenza della Ferragni.

Fan preoccupati

Fedez per di più è diverso tempo che manca dai social.