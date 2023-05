Fedez, visita di controllo a un anno dal tumore: «L'ansia che mi mette fare la risonanza...»

A poco più di un anno dall'operazione per il tumore al pancreas, Fedez torna in ospedale per una visita di controllo. È stato il rapper ad annunciarlo su Instagram, con un video in cui si vede la sua mano con il segno di vittoria e sullo sfondo la sala in cui ha fatto l'esame. «L'ansia che mi mette fare la risonanza - scrive Fedez - Visita di controllo ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata». Il marito di Chiara Ferragni festeggia, così come i milioni di fan che seguono con apprensione le sue vicende.

Come sta Fedez

Il rapper a marzo dello scorso anno era stato operato per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas scoperto durante un controllo di routine.