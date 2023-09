Fedez, come sta? Dal tumore al pancreas alla demielinizzazione: cosa sappiamo sulle condizioni di salute del rapper

Preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez. Il rapper sarebbe ricoverato in ospedale a Milano, ma non si conoscono i motivi. Chiara Ferragni ha improvvisamente lasciato la Fashion Week di Parigi per stare vicino al marito. In una story su Instagram, che la ritrae mano nella mano con l'amica Chiara Biasi, l'imprenditrice digitale scrive: «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza».

Chiara Ferragni torna da Parigi all'improvviso: «Un'emergenza». Fedez in ospedale? Ipotesi operazione d'urgenza

Mr. Marra, che conduce il podcast "Muschio Selvaggio" insieme a Fedez, si è limitato a inviare «un abbraccio» virtuale all'amico, chiedendo ai propri follower di stargli vicino. Il mondo dei social è in attesa di novità a parte dei Ferragnez, che da ore non postano nulla sui propri profili.