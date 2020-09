Barbara D'Urso: da show girl di Telemilano, ad attrice e presentatrice per Canale 5

Barbara D'Urso, conduttrice televisiva e attrice italiana, nata a Napoli il 7 maggio del 1957, vero nome Maria Carmela D'Urso. Il suo debutto in televisione arriva alla fine degli anni Settanta quando partecipa come showgirl nel 1977 alle prime produzioni di Telemilano 58, la tv che in futuro diventerà Canale 5. E al controverso varietà Rai, Stryx.



Seccessivamente la D'Urso ha avviato la carriera d'attrice con diversi film per il piccolo e grande schermo. Negli anni 90 è stata iscritta per un breve periodo all'albo dei giornalisti. Nel 2003 diventa conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5, conducendo diverse edizioni del Grande Fratello e altri reality show.



Nella stagione 2019-2020 viene confermata alla conduzione della dodicesima edizione di Pomeriggio Cinque, all'ottava di Domenica Live e alla seconda di Live - Non è la D'Urso. Nella stagione 2020-2021 è stata confermata la tredicesima edizione di Pomeriggio Cinque, la nona edizione di Domenica Live e la terza edizione di Live - Non è la D'Urso (è iniziata il 13 settembre). Dal 2008 programmi di infotainment. Barbara D'Urso è anche un'autrice di libri: ha scritto otto volumi.

