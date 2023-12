Barbara D'Urso fermata in strada da alcune signore: cosa le chiedono implorandola

Venerdì 22 Dicembre 2023, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 09:40

Con il mese di dicembre, termina il contratto che per anni ha legato il volto di Barbara D'Urso a Mediaset. Il 2023 per la conduttrice è stato un anno particolare, in cui non è riuscita a dire addio al suo pubblico dopo i tanti anni trascorsi a condurre Pomeriggio 5. È stata poi impegnata in teatro con lo spettacolo "Taxi a due piazze" e ora si vocifera sul suo ritorno in TV. Secondo alcune indiscrezioni, c'è la possibilità di un nuovo programma su TV8, un format più generalista e in linea con il suo stile. Dopo questo periodo di pausa, lo studio a Londra e il tempo trascorso con la famiglia, sembra che Barbara sia destinata a riempire il vuoto pomeridiano su TV8 con gossip, notizie e dibattiti, tanto attesi dai fan che invocano sui social il suo ritorno. Su x, infatti, è spuntato un video in cui si vede la conduttrice circondata da un gruppo di fan che sgomita per salutarla e per farsi un selfie con lei. "Pomeriggio 5 senza te non ha senso, non lo vediamo più. Sei unica, ci manchi, quando ti vediamo in tv?" le hanno chiesto alcuni fan. Barbara ha sorriso e si è dimostrata disponibile con tutti, ringraziando. La fine dell'anno potrebbe portare con sé i primi indizi sul futuro della conduttrice. Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



