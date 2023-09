Barbara d'Urso, cosa farà la conduttrice dopo l'addio a Mediaset? «Netflix la vuole per una serie televisiva». L'ultima indiscrezione

Colpo di scena. Barbara D'Urso non solo preparara il suo ritorno in televisione a gennaio (si parla con insistenza di Discovery). Si prepara per una serie televisiva su Netflix. A svelare i piani dell'ex signora del pomeriggio di Canale 5 è il settimanale Di Più.

Ora Barbarona nostra si trova a Londra. Ma non in vacanza come molti di noi hanno pensato inizialmente. Sul suo Instagram si è mostrata con il suo sorriso e con l’energia di chi non si vuole piangersi addosso.

Barbara D'Urso, il futuro dopo Mediaset

Come ricorda anche il settimanale diretto da Osvaldo Orlandoni, Barbara d'Urso si è fatta vedere davanti alla “London School of English”, un’importante scuola al 15 Holland Park Gardens, nel cuore della capitale, iscritta a un corso intensivo d’inglese non certo economico: un'ora di lezione costa novantanove sterline (centoquindici euro).

«Mi sento come al primo giorno di scuola, è una nuova avventura», ha scritto sotto una delle sue foto ricca di luce e like.

Ma Barbara si è fatta fotografare anche a cena, a lume di candela, mentre a un nuovo successo. Ma quale?

E qui arriva il bello. Secondo le indiscrezioni di Di Più «Barbara si prepara a una nuova sfida professionale non come conduttrice ma come attrice. Infatti ha raggiunto un accordo con Netflix, la piattaforma statunitense che distribuisce film e serie TV nel mondo. Ma non può parlare della sua grande occasione ancora poiché è sotto contratto con Mediaset fino a dicembre e per la segretezza che gli americani richiedono per questi progetti».

La proposta di Netflix

Chi le è vicino fa sapere che «si tratta di una serie internazionale e Barbara sarà una delle attrici protagoniste. Le riprese sono previste per l’inizio dell’anno prossimo quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale con Mediaset».

Barbara nuovamente attrice pronta a recitare in madrelingua. Ecco perché sta migliorando il suo inglese: «La lingua la conosce, ma sa che deve migliorare per rendere i dialoghi più fluenti durante le riprese», ci confida ancora la fonte col settimanale di Cairo. «Barbara è una perfezionista e non lascia mai nulla al caso».

In tanti ricorderanno il successo de La dottoressa Giò, e anche nella serie TV Lo zio d’America, con Christian De Sica e Paolo Conticini. Successo ripetuto anche un anno fa a teatro nella comme- dia Taxi a due piazze, che riproporrà in novembre in Italia per alcune date a Torino.