Barbara D’Urso si libera da Mediaset, ecco dove potrebbe andare la conduttrice

Barbara d'Urso è ufficialmente libera dal contratto con Mediaset. Un motivo di festeggiamenti per la conduttrice, lontana dal piccolo schermo da alcuni mesi. Ora lei esulta.

Il post

La conduttrice ha pubblicato una grafica sui social con la scritta "freedom", segno di una libertà riacquisita.

La fine del contratto

L'accordo tra D'Urso e Mediaset si era interrotto la scorsa estate. Quando il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di affidare il suo Pomeriggio Cinque a Myrta Merlino. L'amministratore delegato Mediaset spiegava che dalla conduttrice D'Urso fosse giunta la richiesta di due prime serate garantite, che non rientravano in ciò che Mediaset era in grado di affidarle. In particolare era troppo alto il costo: 15 milioni negli ultimi 4 anni.

Il futuro in Tv

Nuove proposte all'orizzonte per la D'Urso. L'ipotesi principale è che possa tornare in televisione. Non si esclude un futuro in Rai come conduttrice. La prima apparizione potrebbe essere a Belve, dove Francesca Fagnani ha già confermato che sarà sua ospite.