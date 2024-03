Barbara d’Urso, l'inedita confessione sul primo figlio Giammauro

Barbara d’Urso in esclusiva a ‘Domenica In’. Nella lunga intervista con Mara Venier, la conduttrice si apre per la prima volta sulla sua vita privata e sui figli, e sul primo figlio Giammauro, dichiara: “Lui per esempio un giorno mi disse ‘mamma, vedi, io rispetto tantissimo il tuo lavoro, ti prego rispetta il mio, non parlare di me, perchè ho faticato tanto, ho studiato tanto, e io sono diventato quello che sono…’, perché lui fa i trapianti di fegato, prima in Giappone e poi… adesso lui si arrabbierà con me che lo sto dicendo… poi New York e poi ha deciso di tornare in Italia per far nascere la bambina e avere la sua famiglia in Italia e la sua patria. ‘Perchè io sono arrivato… parlo nei congressi, di tutto il mondo da solo, nessuno mai deve pensare che io sono il figlio di Barbara d’Urso’…” www.raiplay.it