Domenica In, da Barbara D'Urso a Luisa Ranieri, passando per Alessandro Cattelan: tutti gli ospiti di Rai 1

La domenica della Rai è Domenica In. Torna come ogni settimana il consueto appuntamento di Rai 1 con Mara Venier, in diretta dalle 14.05 dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Nella puntata di oggi, tanti ritorni e anche novità, con Barbara D'Urso, Luisa Ranieri e molti altri personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

Barbara D'Urso, ritorno in tv con Carramba che sorpresa? L'indiscrezione (e il possibile scontro con Maria De Filippi)

Gli ospiti

Tra carriera e vita privata, Barbara D'Urso si racconta a Mara Venier in apertura di Domenica In, in onda domani alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Ospite della puntata anche l'attrice Luisa Ranieri, che interverrà per presentare la serie tv "Lolita Lobosco 3", ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi, in onda su Rai 1 da lunedì 4 marzo per quattro puntate. Alessandro Cattelan sarà poi protagonista di una divertente intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera, oltre a presentare le prossime puntate del programma "Stasera c'è Cattelan", in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata su Rai 2.