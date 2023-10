Barbara d'Urso, la gaffe nel video: attraversa con il rosso mentre annuncia il ritorno in Italia

Dopo il siluramento da Mediaset e il suo viaggio a Parigi, Barbara d'Urso è tornata in Italia piena di entusiasmo e lo annuncia ai suoi fan con un video già virale e con una serie di stories Instagram in cui passa del tempo con gli amici, tra cene vegane e sfilate per le strade di Milano.

Il video incriminato

Ma nel post in cui annunci felice il proprio rientro in Italia, tra i commenti affettuosi dei fan e le domande sui nuovi progetti, qualcuno nota un errore: la d'Urso si fa riprendere mentre attraversa le strisce pedonali, e per diversi secondi si vede chiaramente mentre passa con il semaforo rosso, e senza guardare né a destra né a sinistra.

La "gaffe" ha immediatamente generato ironia e anche qualche critica, ma una cosa è certa: anche quando non vuole la d'Urso non riesce proprio a non far parlare di sé.