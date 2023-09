Barbara D'Urso, da Pomeriggio 5 alla spesa al mercato: ecco cosa fa la showgirl sostituita da Myrta Merlino

Dopo la fine della sua esperienza a Mediaset, Barbara D'Urso ha lasciato l'Italia per raggiungere Londra, dove ha trascorso giorni in relax tra il mercato ortofrutticolo e una passeggiata per le strade della capitale britannica. Mentre Myrta Merlino conduce la nuova stagione di Pomeriggio 5 al suo posto, l'ex conduttrice ha infatti salutato tutti, fatto le valigie e raggiunto una nuova meta dove starebbe studiando e lavorando.

Barbara D'Urso a Londra

Con un simpatico #withtheheart che costituisce il classico #conilcuore, Barbara D'Urso ha condiviso alcuni momenti dei giorni inglesi.

Al mercato, acquistando frutta e verdura, colazioni con quotidiani inglesi e tanta voglia di imparare. La showgirl, infatti, ripete nelle sue Instagrm stories di star studiando e lavorando per migliorarsi.

Che si tratta di una nuova sfida lo ha scritto sotto il post con il quale ha dato l'annuncio della sua partenza ai suoi appassionati fan.