Antonio Ricci: «Barbara D'urso non può venire a Striscia per questioni legali, a gennaio vuoterà il sacco. Myrta Merlino? Mai seguita» In occasione della conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia, Antonio Ricci tra le tante novità del tg satirico, ha parlato anche di Barbara D'Urso