Barbara D'Urso come Mike Bongiorno, ecco cosa raccontò il conduttore

Lunedì 4 Marzo 2024, 07:31

Barbara D'Urso è tornata in televisione dopo più di nove mesi: lo ha fatto nel salotto di quella che era stata la sua concorrenza, ovvero Domenica In di Mara Venier, raccontando una storia che a molti ha ricordato quella di Mike Bongiorno. Quale? La conduttrice fu scaricata da un giorno all'altro dal Biscione di Piersilvio Berlusconi, senza nemmeno una telefonata. Insomma, un racconto che ricorda da vicino quello del celebre conduttore de La Ruota della Fortuna. Possibile che sia un modus operandi della rete anche nei confronti di quei conduttori così legati all'azienda tanto da diventare suoi simboli? Andiamo a scoprire cosa ha raccontato nel dettaglio la divina Carmelita e cosa disse all'epoca Bongiorno. Quali sono i punti in comune tra le due interviste? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche: – Insulti gravi a Mara Venier e Barbara D’Urso dal profilo Mediaset: il tweet inaspettato