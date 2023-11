Giulia Cecchettin, da Chiara Ferragni a Simona Ventura e Alba Parietti: il cordoglio sui social

La notizia della morte di Giulia Cecchettin ha sconvolto tutti. Dopo i post su Instagram dei fratelli, nelle ultime ore moltissimi i personaggi della tv e dello spettacolo stanno condividendo sui social pensieri e parole dedicate alla 22enne, tra scuse per non essere riusciti a proteggerla e la rabbia per aver assistito all'ennesimo femminicidio.

I messaggi social

Da Simona Ventura ad Alba Parietti, passando per Barbara D'Urso e Chiara Ferragni, moltissimi personaggi dello spettacolo hanno commentato sui social il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin.

Con un tweet su X, Simona Ventura ha chiesto scusa alla ragazza e a tutte le vittime come lei: «Cara Giulia scusa se non siamo riusciti a proteggerti, scusa se succede ogni volta e ogni volta piangiamo, ma poi non riusciamo a salvare le tante vittime come te.

Ogni volta ci interroghiamo come questo sia possibile e cosa possiamo fare di più. Le risposte però cadono nel vuoto. Stringo forte fortissimo la tua famiglia».

Come lei, anche Alba Parietti ha voluto dedicare un lungo pensiero, pubblicato su Instagram: «Giulia perdona, tu e tutte le donne uccise per mano di un uomo incapace di accettare la fine di una storia, incapaci di essere uomini, noi madri, padri, scuola e società, stato, istituzioni, incapaci di scrivere giuste leggi di proteggerti, di educare al rispetto ad essere all’altezza di accettare la crescita l’indipendenza la libertà che noi donne, quelle che abbiamo così duramente e lentamente conquistato con sofferenza, tenacia, dolore, pazienza, sangue troppo sangue. Il cuore della tua meravigliosa, sana, dignitosa, famiglia è spezzato per sempre e noi, noi tutti, ti porteremo sempre nel cuore, perché eri la figlia che ognuno avrebbe voluto, l’amica che non sa abbandonare la dolcezza a cui non si può fare male. Che tu possa trovare un mondo migliore di questo vicino alla tua mamma. Non inneggiate a pena di morte, odio, violenza, riscriviamo la storia con leggi, giuste comportamenti di rispetto per le donne, se vogliamo che il mondo migliori, cominciamo da noi. Miglioriamo la società con comportamenti individuali che rendano il mondo migliore, ognuno da oggi faccia i conti con la propria coscienza e porti qualcosa a questa umanità senza più speranza».

Sempre su Instagram, anche Chiara Ferragni ha commentato la vicenda: «Ogni volta che scompare una donna, immaginiamo tutte purtroppo come sia andata a finire. Per una volta speravamo di sbagliarci».

Un commento che arriva anche da Barbara D'Urso, questa volta su X: «Lo abbiamo temuto fin dall’inizio ma abbiamo sperato fino alla fine che Giulia tornasse, che si fosse allontanata volontariamente. Oggi è un’altra triste giornata per tutti, e per tutte, noi. Un abbraccio alla famiglia».

