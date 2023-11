Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5 dopo Natale? Chi sono le conduttrici candidate: da Barbara Palombelli a Federica Panicucci

Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino non decolla. Gli ascolti sono fermi, sotto le aspettative, dietro a quelli de La Vita in Diretta. L'impegno non manca, l'amore per il proprio lavoro nemmeno. Non si discute nemmeno la professionalità di Myrta. Ma secondo Nuovo Tv le aspettative dei vertici Mediaset erano ben diverse. "Ecco perché - sempre secondo il settimanale televisivo - a Cologno Monzese si starebbe pensando di sostituire la conduttrice con un volto più noto per il pubblico di Canale 5. Magari nella prossima stagione Tv, ma forse già dopo Natale".