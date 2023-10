Barbara D'Urso, dove la vedremo in tv? La conduttrice in giro a Milano con la nipote: shopping e l'incontro (casuale) con Francesca Ferragni

Barbara d'Urso è una nonna felicissima. Felicissima di trascorrere ore e ore con la sua nipotina. Una felicità ritrovata dopo la "bruciatura" dello scorso giugno. L'ex signora del Pomeriggio di Canale 5, come mostra la paparazzata di Chi, si è rialzata in fretta. È andata a Londra per perfezionare il suo inglese (reciterà in una serie Netflix?) è stata vista a Parigi prima di far ritorno a casa, dalla sua famiglia.

E a Milano, in giro per il Parco Sempione, la nonnina Barbara è piena di attenzioni per la piccola che il suo Gianmauro e Giulia, la nuora, le hanno regalato in un momento importante della sua vita.

Un periodo di profondi cambiamenti. Cambiamenti professionali che da qui a poco Barbarella sarà chiamata a fare. Per il momento sono solo indiscrezioni ma c'è chi parla di un programma da gennaio su Discovery per bissare il successo di Fabio Fazio con Che tempo che fa. Poi c'è chi la vorrebbe a Ballando con le stelle al fianco, almeno per una notte, a Milly Carlucci. Senza dimenticare Domenica In, l'amica Mara Venier che non vede l'ora di poterla ospitare nel suo salotto di casa. Dall'altra parte il suo accordo con Pier Silvio Berlusconi si scioglierà a fine dicembre. Poi sarà una donna libera.

Lo shopping

Ma fino a quel momento c'è solo la sua bambina. Barbara la riempie di attenzioni e regali. Non per forza costosi, perché come mostra il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Barbara si fa un giretto volentieri all’Ovs, "perché lei è sempre una di noi, suvvia".

L'incontro con Francesca Ferragni

E tra una vetrina e l'altra del centro sempre mano nella mano con lei ecco l'incontro che non ti aspetti. Un incontro tra vip con la neosposa Francesca Ferragni, sorella di Chiara, con il suo piccolo Edoardo che subito va a giocare con la piccolina di nonna Barbara. "E sono saluti, baci e abbracci per tutti".