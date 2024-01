Che tempo che fa, la lettera di Littizzetto al 2024: frecciatine a Barbara D'Urso, Rai ed Elodie

Lunedì 15 Gennaio 2024, 08:14

Nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha presentato una sua “letterina al 2024” che come al solito ha mantenuto il carattere ironico e il sarcasmo ben dosato della celebre comica. Tra le numerose osservazioni sollevate nella sua missiva, la co-protagonista della trasmissione di Fabio Fazio non ha risparmiato frecciatine al regolamento della Rai su Sanremo, ma anche allo stile personale di Elodie. Non ha inoltre mancato di nominare altri personaggi di spicco, come Giorgia Meloni, Donald Trump, Joe Biden e persino Barbara d'Urso. La lunga assenza di quest'ultima dal piccolo schermo, a dirla tutta, è diventata un argomento di discussione tanto quanto la sua presenza abituale. Ma cosa avrà mai detto l’irriverente Lucianina? Photo Credits: Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



