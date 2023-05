Tsitsipas caccia la madre dalla tribuna: «Cosa fai? Aiuti Medvedev?»

Un altro episodio della serie sulla crew di Tsitsipas. Durante la semifinale degli Internazionali BNL d'Italia, il tennista greco ha chiesto all'arbitro di far uscire la madre presente in tribuna. Il motivo, come spesso accade nelle vicende del tennista greco, è nei rapporti particolarmente "attivi" tra lui, il padre e la madre. Quest'ultima, Julia Apostoli Salnikova, è di origini russe. Proprio come Medvedev, l'avversario che Tsitsipas stava affrontando al centrale. Ecco, a un certo punto del match, cosa i microfoni hanno catturato dal confronto figlio e madre: «Stai bene? E' meglio se lascia il campo, sei fuori di testa? Non riesco a capire cosa ti passa nel cervello: stai parlando nella loro stessa lingua». Evidentemente la signora Apostoli Salnikova si stava rivolgendo al figlio nella sua lingua madre, la stessa dell'avversario: «Non parlare in russo - ha detto Tsitsipas - non parlare. Parla in greco, non parlare in russo. Sto per servire e tu parli russo, meglio che te ne vai». A quel punto il tennista si è appellato all'arbitro: «Se ne deve andare, se non se ne va me ne vado io». Per la cronaca, Tsitsipas è stato battuto da Medvedev che ora affronterà in finale al Centrale il danese Rune.