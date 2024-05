Tommy Paul tifoso pazzo della Lazio: «Immobile il mio giocatore preferito. Ecco come è nata questa passione»

C'è soddisfazione e felicità negli occhi di Tommy Paul, il primo semifinalista degli Internazionali BNL d'Italia 2024. Il tennista statunitense ha sconfitto Ubert Hurkacz in tre set, accedendo per la prima volta in carriera al penultimo atto del Masters romano.

Tommy Paul: «Ho visto tante partite della Lazio quest'anno»

L'atleta del New Jersey è entrato nelle simpatie di parte del pubblico romano per via del suo tifo mai nascosto per la Lazio, una passione che Paul ribatte in conferenza stampa. «Il mio giocatore preferito è Immobile. Domenica scorsa sono andato alla partita (Lazio-Empoli, ndr) e sono stato molto bene. Sono diventato tifoso grazie a Reilly Opelka (tennista americano anche lui tifoso biancoceleste, ndr) che a Roma ha degli amici che sono matti per la Lazio: io non so molto del passato del club ma quest'anno ho viste tantissime partite», racconta.

American tennis player, Tommy Paul, just won his quarterfinal match at the Italia Open and wrote “Forza Lazio” on the camera



When in Rome 😂🦅



pic.twitter.com/puuKLhtjQr — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 16, 2024

Tommy ha superato con successo un infortunio piuttosto brutto occorsogli a Miami: «Ci ho messo del tempo per tornare in forma per la stagione sulla terra, ma ora mi trovo molto a mio agio su questa superficie». Il classe 1997 spende poi belle parole sul clima che respira a cena tra i suoi connazionali: «Siamo un bel gruppo, ogni volta che stiamo insieme passiamo bei momenti».