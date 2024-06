Sinner, visite mediche a Roma per le Olimpiadi di Parigi (con lo sguardo a Wimbledon): «Sarà un momento chiave della mia carriera»

Jannik Sinner, da lunedì 10 giugno ufficialmente nuovo n.1 del mondo, si prepara a iniziare la stagione sull'erba con l'obiettivo principale che naturalmente resta Wimbledon, a luglio. Un torneo che non ha mai vinto e che per la prima volta in carriera affronterà da numero uno assoluto del ranking Atp. Il Roland-Garros appena concluso gli ha regalato il sorpasso a Djokovic, se pur abbia perso in semifinale contro il vincitore del torneo parigino Carlos Alcaraz. Adesso per Jannik è tempo di pensare alla stagione sull'erba, oltre che alle Olimpiadi. Ci saranno dei tornei antecedenti al Grande Slam londinese e l'altoatesino inizierà con l'Atp 500 di Halle, che si disputerà in Germania dal 17 al 23 giugno.

Sinner al CONI per le visite mediche

Intanto nella mattinata di oggi, mercoledì 12 giugno, Jannik si è recato presso il CONI per svolgere le visite mediche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Accompagnato a Roma dal preparatore atletico Umberto Ferrara, il leader del ranking Atp è stato accolto al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del Coni da Carlo Mornati, Segretario Generale del Coni e Capo Missione dell’Italia Team a Parigi 2024, da Giampiero Pastore, Direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, e dal Capitano della Nazionale di Coppa Davis detentrice del titolo mondiale Filippo Volandri.

Le visite mediche sono state effettuate sotto la supervisione della Dottoressa Maria Rosaria Squeo, Responsabile dell’Area Olimpica dell’Istituto. «Sono molto contento -ha detto Sinner-. Abbiamo svolto le visite mediche, sto bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare: giocherò l’Atp 500 di Halle, Wimbledon e ovviamente l’Olimpiade, che sarà un momento chiave della mia carriera». Il mio percorso è appena iniziato». Al termine delle visite l’altoatesino ha incontrato l’amico Filippo Tortu, neo vice campione d’Europa dei 200 metri. «Andare all’Olimpiade per me è un grande onore. Si giocherà in Europa, sono molto emozionato. Sono curioso di conoscere tutti gli altri azzurri oltre a Filippo e di fare squadra tutti insieme. Obiettivi? Sono gli stessi che avevo prima: migliorare sia come tennista sia come persona. Nell’immediato il focus è su Wimbledon, dove cercherò di andare avanti il più possibile, e naturalmente su Parigi 2024 per provare a vincere una medaglia».

Il 22enne di Sesto Pusteria sarà il faro della squadra azzurra, avendo modo di prendere parte sia nel singolare che nel doppio. L'altoatesino porta in dote 9525 punti, davanti a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Tra gli italiani saranno presenti anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Dardieri.