Ucraina, ecco fin dove si può spingere Kiev negli attacchi in territorio russo con armi Usa (e perché non è sufficiente): la mappa

La limitata inversione di rotta della politica dell'amministrazione Biden che consente all'Ucraina di usare armi fornite dagli Stati Uniti per colpire alcuni obiettivi militari russi in una piccola area all’interno del territorio russo ha ridotto le dimensioni del santuario terrestre russo solo del 16% al massimo, rileva una dettagliata analisi di Isw (Institute for the study of war). Dunque “La politica statunitense preserva ancora almeno l’84% del territorio russo – territorio all’interno del raggio d’azione dell’ATACMS ucraino. Limitando l’uso da parte dell’Ucraina delle armi fornite dagli Stati Uniti ha di fatto creato un vasto santuario – un territorio che le forze ucraine non possono colpire nonostante i mezzi forniti dagli Usa – che la Russia sfrutta per proteggere le sue forze combattenti, comandare e attuare servizi di controllo, logistica e supporto nelle retrovie per condurre le sue operazioni militari in Ucraina.

