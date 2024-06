Errani e Paolini sconfitte in finale al Roland Garros: Gauff e Siniakova vincono il doppio femminile

Jasmine Paolini e Sara Errani non ce l'hano fatta a vincere il Roland Garros di doppio femminile. Le azzurre sono state battute in finale dalla coppia composta dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceca Kateřina Siniaková in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in un'ora e 47 minuti.

Roland Garros, Paolini-Errani in finale nel doppio femminile

E' l'ottavo titolo Slam in doppio per la ceca e il primo per la statunitense. Per la Paolini è il secondo ko in finale nello Slam Parigini dopo quello di ieri nel singolare femminile contro la numero uno del mondo Iga Swiatek.