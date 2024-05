Tommy Paul: età, ranking Atp, il tifo per la Lazio e la fidanzata modella. Chi è il tennista agli Internazionali di Roma

Tommy Paul è un tennista statunitense di 26 anni, nato il 17 maggio 1997. Agli Internazionali a Roma si è spinto fino ai quarti di finale, dove sfida il favorito Hubert Hurkacz. In carriera vanta due titoli nel circuito Atp e nei tornei del Grande Slam il suo risultato migliore è la semifinale agli Australian Open 2023. Il suo best ranking è a 12ª posizione raggiunta nell’ottobre 2023, attualmente è il n.16 al mondo. Ha fatto il suo esordio nella squadra statunitense di Coppa Davis nel 2020. Tra gli juniores è stato il n.3 del mondo dopo aver vinto in singolare il Roland Garros 2015.

