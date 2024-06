Da Sinner ad Alcaraz: chi ha guadagnato di più nel 2024: Jannik primo nel tennis maschile, c'è anche Jasmine Paolini

Siamo già a metà della stagione 2024 di tennis e possiamo fare un primo bilancio sui tennisti che hanno guadagnato di più in questa prima parte. Jannik Sinner, nuovo n.1 del ranking mondiale da lunedì 10 giugno, occupa il gradino più altro tra gli uomini per guadagni fino ad ora. Segue a soprese Alexander Zverev, davanti a Carlos Alcaraz, neo campione del Roland-Garros. Al primo gradino di questa speciale classifica però c'è la campionessa di Parigi, Iga Swiatek. All'ottavo posto c'è Jasmine Paolini, finalista nel femminile dell'ultimo Roland-Garros, sia in singolo che nel doppio.

Prize Money 2024: la classifica dei tennisti che hanno guadagnato di più

1.Iga Swiatek: la tennista svedese ha guadagnato 6,68 milioni di dollari

2.Jannik Sinner: l'azzurro n.1 del mondo ha guadagnato 5,16 milioni di dollari

3.Alexander Zverev: il tedesco fino ad ora ha guadagnato 4,63 milioni di dollari

4.Carlos Alcaraz: lo spagnolo n.2 del ranking Atp ha guadagnato 4,52 milioni di dollari



5.Aryna Sabalenka: la bielorussa, al quinto posto della classifica, ha guadagnato 3,71 milioni di dollari

6.Casper Ruud: il danese occupa il sesto posto con 3,16 milioni di dollari

7.Daniil Medvedev: segue il russo con 2,86 milioni di dollari

8.Jasmine Paolini: nella classifica anche l'azzurra, finalista del Roland-Garros, con 2,80 milioni di dollari