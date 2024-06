Motonave per turisti imbarca acqua e affonda al largo di Grado: 76 persone si salvano con le scialuppe

È accaduto questa mattina: l'imbarcazione turistica Audace, partita da Grado e diretta a Trieste, prima di approdare a Monfacone ha lanciato un S.O.S per rischio affondamento. La nave avrebbe infatti iniziato ad imbarcare acqua rischiando quindi di affondare al largo di Grado.

Sono 76 le persone messe in salvo grazie alle scialuppe di salvataggio dell'imbarcazione. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco per accertare che non ci fossero altre persone a bordo. Messi in salvo anche i membri dell'equipaggio. Tutte le persone state trasferite su delle zattere e portate in sicurezza al Molo Torpediniere a Grado. Nessuno fortunatamente è finito in acqua.