Sinner è ufficialmente numero 1 al mondo, l'Atp lo celebra con un video: «È il tuo momento»

Il Roland Garros è finito ufficialmente e l'Atp ha calcolato tutti i punti che si aggiungono o sottraggono al ranking mondiale che ha visto Jannik Sinner diventare n°1 al mondo. L'altoatesino ha superato Novak Djokovic grazie a un infortunio di quest'ultimo, operato al ginocchio in seguito a un sovraccarico dell'articolazione durante l'incontro con Cerundolo. Il suo forfait dal torneo di Parigi gli ha causato una grande perdita di punti che ha permesso al ventiduenne di passare in testa. Per la prima volta un italiano è n°1 al mondo nella storia del tennis e l'Atp ha deciso di celebrare Sinner con un video pubblicato sui propri profili social dove sono raffiguranti anche tutti gli altri ex primatisti della classifica.

Alcaraz vince il suo primo Roland-Garros, Zverev sconfitto dopo oltre 4 ore in cinque set (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2)