US Open, Thiem batte Zvererv e vince il suo primo slam

L'austriaco Dominic Thiem, ha conquistato il suo primo Slam della carriera superando Alexander Zverev nella finale maschile degli Us Open 2020. L'austriaco, numero 3 del mondo, ha ribaltato la sfida dopo essere passato in svantaggio di due set. Con il passare dei game il tedesco è calato di rendimento permettendo a Thiem di rientrare in partita e poi di imporsi al quinto set al tie break con il punteggio finale di 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8-6) in circa 4 ore di gioco.



«La mia carriera è come questa finale: tanti alti e bassi, ma sono felice di come sia andata» ha scritto Thiem via twitter per dare il senso della sua vittoria. I pronostici lo davano vincente alla vigilia della sfida con il suo amico tedesco di origini russe Zverev: nei precedenti nove match, aveva infatti prevalso per ben sette volte. Stanotte sul campo centrale di Flushing Meadows a New York è andata in scena l'ottava vittoria. Lasciando l'amaro in bocca e le lacrime durante la premiazione al giovanissimo tedesco che dopo aver vinto i primi due set già assaporava il gusto della vittoria poi invece sfumata a causa della incredibile rimonta del rivale.

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA