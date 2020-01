Australian Open, Thiem in finale contro Djokovic, battuto Zverev in 4 set

Dominic Thiem approda in finale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso a Melbourne. L'austriaco numero 5 del mondo e del seeding sconfigge il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (7-4) in tre ore e 42 minuti. Thiem sfiderà in finale il serbo Novak Djokovic, numero 2 del mondo e seconda testa di serie. © RIPRODUZIONE RISERVATA