Quando gioca Sinner? Orario e dove vedere il match di secondo turno con Sonego all'Atp di Madrid

Il momento del ritorno in campo di Jannik Sinner è ormai vicino, con l'italiano che si è preparato in vista dell'Atp Madrid. L'altoatesino a Monte Carlo è stato in sconfitto in semifinale, conquistando gli stessi punti dello scorso anno, e ora spera di rifarsi nella capitale spagnola. Il torneo, quarto Master 1000 della stagione, si gioca sulla terra rossa, una superficie non molto adatta all'altoatesino che ha preso le sue precauzioni: «Mi sono allenato molto in palestra». Ecco tutte le informazioni sul prossimo incontro del classe 2002.

Sinner e Roma, come uno slam. Agli Internazionali un’edizione da record di pubblico e incassi