Tennis, Cocciaretto vince l'Open di Losanna: è il primo successo Wta in carriera

La prima volta non si scorda mai. Elisabetta Cocciaretto ha vinto per la prima volta un torneo Wta: è successo a Losanna, dove la tennista azzurra ha sconfitto la francese Clara Burel in tre set 7-5 4-6 6-4. Due ore e tre quarti di partita per vincere il Ladies Open, Wta 250 ed entrare per la prima volta in carriera nelle top 30, precedendo tutte le altre tenniste italiane.

La 22enne di Fermo, seconda testa di serie, ha battuto la numero 84 del mondo al termine di un match combattuto e estremamente tirato. Nel primo set Elisabetta parte bene andando in vantaggio 4-1, salvo poi subire la rimonta dell'avversaria ma riuscire a portare a casa il parziale 7-5. Nel secondo regna l'equilibrio fino al 4-4 quando Cocciaretto cede il servizio e non sfrutta le occasioni per il controbreak, arrendendosi 6-4. L'azzurra reagisce nel terzo e decisivo set, portando a casa match e torneo chiudendo con un altro 6-4. Si tratta del terzo successo dell’anno per un’italiana, dopo Camila Giorgi a Merida e Lucia Bronzetti a Rabat.