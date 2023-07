Elisabetta Cocciaretto vince il Ladies Open di Losanna

Elisabetta Cocciaretto vince il Ladies Open, Wta 250 e montepremi quasi 260.000 dollari sulla terra rossa di Losanna, in Svizzera, il primo in carriera nel circuito maggiore. Per la marchigiana anche , e il best ranking con l'ingresso per la prima volta in carriera in top 30 e prima delle italiane. Nella sfida per il titolo la 22enne di Fermo, seconda testa di serie, ha sconfitto 7-5 4-6 6-4, in due ore e tre quarti di partita, la francese Clara Burel.