Cocciaretto, a Guadalajara prima semifinale in carriera: sfiderà Bouchard

Elisabetta Cocciaretto, 20enne di Fermo e n.134 del ranking mondiale (ma virtualmente già n.112), si è qualificata per la semifinale (la prima della sua carriera nel circuito) dell'Abierto Zapopan 2021, torneo WTA 250 che si sta giocando sul cemento del Panamerican Tennis Center di Guadalajara, in Messico. La tennista azzurra, promossa dalle qualificazioni, ha battuto 6-3 6-0 in 71' di partita la statunitense Lauren Davis, n.83 del mondo. Stanotte in semifinale affronterà la canadese Eugenie Bouchard, n.144 WTA. Nell'altra semifinale saranno di fronte la ceca Marie Bouzkova (n.50 WTA) e la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.71 WTA), rispettivamente seconda e quarta testa di serie.

Cocciaretto: «Semifinale inattesa, sono molto soddisfatta»

Impossibile non contenere la gioia alla fine dei quarti: «È stato un match duro perché lei è un'ottima giocatrice. Non ho cominciato benissimo ma poi sono riuscita a giocare il mio tennis e a tirare fuori il meglio. La semifinale è del tutto inattesa: era la prima volta che giocavo qui e partivo dalle qualificazioni. Ho disputato dei buoni incontri con delle ottime giocatrici e di questo sono molto soddisfatta. Il ranking? È una conseguenza delle buone partite che sto facendo, l’importante è migliorare il mio gioco. Tecnicamente devo migliorare tutto, soprattutto il servizio e la capacità di andare verso la palla con i due colpi a rimbalzo, soprattutto su campi così rapidi».

