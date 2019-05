Internazionali Roma, Sinner da impazzire: eliminato Johnson sul Centrale del Foro

Un esordio memorabile per Jannick Sinner agli Internazionali di tennis d’Italia. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, elimina 1-6 6-1 7-5 in un’ora e 53 minuti lo statunitense Steve Johnson sul centrale del Foro Italico alla prima assoluta in carriera nel tabellone principale di Roma. Qualche errore di troppo in avvio, forse dovuto all’inesperienza o al nervosismo per il maltempo che ha ritardato la gara. Nel secondo set però cambia la musica. Sinner restituisce lo stesso punteggio del primo parziale e sale in cattedra. Il terzo set è una battaglia e il giovane talento italiano tira fuori tutta la grinta che ha: da 5-2 per l’americano salva il match point e la ribalta 7-5.Ricevuta una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni, Sinner è autore di una vera impresa contro un avversario molto più esperto.

RIMONTA E STOP BALDI

Il 29enne californiano di Redondo Beach, numero 59 del mondo che è stato numero 21 nel 2016, è costretto ad arrendersi. Sicuramente l'americano si trova meglio sui i campi veloci alla terra battuta, ma Sinner mette in mostra tutto il suo talento. Nel secondo turno troverà il greco Stefanos Tsitsipas, impegnato oggi nella finale di Madrid contro Novak Djokovic. Discorso diverso, invece, per Filippo Baldi che esce all’ultimo atto delle qualificazioni. Il numero 158 del ranking ha perso 6-4 6-3 contro l'americano Taylor Fritz, numero 57 Atp. Prestazione sottotono per il tennista italino già dai primi minuti di gioco.

