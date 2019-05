Ibi19, Berrettini al 2° turno dove affronterà Zverev

Matteo Berrettini èil primo italiano a qualificarsi al 2° turno degli Internazionali Bnl. Il 23enne romano, numero 31 del ranking mondiale - lo scorso anno a Roma ha battuto Tiafoe prima di perdere da “Sascha” Zverev -, reduce dal successo a Budapest e finalista a Monaco di Baviera, ha regolato per 6-2 6-4, in poco più di un’ora e un quarto di partita, il francese Lucas Pouille, numero 28 Atp, capace nel 2016 di arrivare fino in semifinale dopo essere stato ripescato come lucky loser. Ed il prossimo avversario di Matteo sarà di nuovo Alexander Zverev, nella rivincita del match di 12 mesi fa.

