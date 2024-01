Sinner, esordio con vittoria agli Australian Open: van de Zandschulp battuto in tre set

Buona la prima per Jannik Sinner che apre nel migliore dei modi gli Australian Open, superando in 3 set (6-4, 7-5, 6-3) l'olandese Van de Zandschulp, numero 59 nel ranking Atp.

Il numero 4 al mondo ha fatto valere il suo status, chiudendo il match in 3 set senza particolari difficoltà. Non è ancora al 100% ma ha comunque mostrato di essere già in un ottimo stato di forma. Dopo un primo set agevole, soffre leggermente nel secondo ma chiude i giochi con relativa tranquillità nel terzo: apre con 4 palle break non sfruttate ma con un break decisivo al secondo game indirizza la vittoria. Adesso sulla strada di Sinner ci sarà un altro olandese, Jesper De Jong, autore di una vittoria al primo turno contro pedro Cachin.

Jannik Sinner ha parlato al termine del match vinto: «È stata la mia prima partita della stagione ed era molto importante iniziare con una vittoria. È un torneo in cui mi piacerebbe giocare al massimo delle mie possibilità e spero di migliorare già nel prossimo turno. Fisicamente mi sento bene, il primo turno non è mai facile, quindi posso ritenermi soddisfatto.