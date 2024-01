Australian Open, Matteo Berrettini si ritira: l'annuncio sui social

Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open a meno di 24 ore dal suo primo match stagionale contro Stefanos Tsitsipas. L'azzurro è costretto a lasciare il torneo a causa di un infortunio al piede destro. Gli organizzatori hanno annunciato il ritiro su social media, con Berrettini sostituito nel tabellone da Zizou Bergs. Il tennista italiano, già ritiratosi dal torneo di Brisbane e da un'esibizione con Thiem al Kooyong Classic, prolunga il suo periodo di assenza dal campo, non avendo disputato una partita dall'ultimo giorno di agosto. Gli auguri di pronta guarigione sono stati espressi nei confronti di Berrettini.

Matteo Berrettini has withdrawn from the #AusOpen with a right foot injury. He will be replaced in the draw by Zizou Bergs. Wishing you a quick recovery @MattBerrettini #AO2024 pic.twitter.com/XTe46zue2h

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2024