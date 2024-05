Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio: sconfitti Bopanna-Ebden nella rivincita degli Australian Open

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si prendono la rivincita contro Bopanna e Ebden, che li avevano eliminati a Melbourne, e staccano il pass per i quarti di finale di doppio degli Internazionali BNL d'Italia in corso al Foro Italico. In un “Pietrangeli” stracolmo i due azzurri vinto in due set (6-2, 6-4) in un’ora e tredici minuti di partita. Senza azzurri e azzurre nei tabelloni di singolo, ci sono ancora due italiani che sognano il colpaccio in casa.

La partita

Nel replay della finale di Melbourne partenza sprint degli azzurri che in avvio di primo set strappano il servizio a Bopanna e poi confermano il break con Bolelli (2-0), l’indiano e l’australiano restano in scia (4-2) nonostante facciano una gran fatica al servizio.

Nel settimo game, con un doppio fallo, Ebden manda avanti Simone e Andrea sul 5-2 con doppio break. E con Vavassori al servizio Bolelli non si fa pregare siglando il 6-2 con uno smash sotto rete sul primo set-point.

🇮🇹 Doing it for the home crowd 💪 🇮🇹



Bolelli and Vavassori move past Ebden/Bopanna 6-2 6-4 to make the QFs 🔥@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/ZUdJGdzyBl — ATP Tour (@atptour) May 14, 2024

Il copione sembra essere lo stesso all’inizio della seconda frazione con Bopanna che cede di nuovo la battuta: solo che stavolta Bolelli restituisce il break con il passante lungolinea che finisce fuori di un soffio (1-1). Ebden porta per la prima volta in vantaggio la coppia leader della Race (2-1) ma Bopanna complica le cose subendo il break nel quinto game. Stavolta Bolelli conferma il vantaggio (4-2) e poi i due azzurri allungano ulteriormente strappando la battuta anche ad Ebden (5-2). Il torinese restituisce uno dei due break (5-3) mentre l’indiano rosicchia un altro game (5-4), ma con il bolognese al servizio arrivano tre match-point e a “Wave” basta il primo per siglare il 6-3 con la volée di diritto.

Race to Turin

Nei quarti Bolelli e Vavassori - il cui tabellone è tutt’altro che facile - troveranno dall’altra parte della rete l’olandese Wesley Koolhof ed il croato Nikola Metkic, settime teste di serie ma terzi nella Race to Turin proprio alle spalle degli azzurri.

Nella “Race to Turin” seconda posizione per Bolelli e Vavassori (2.530 punti) alle spalle dell’indiano Rohan Bopanna e dell’australiano Matthew Ebden (3.330), che hanno eliminato negli ottavi al Foro Italico. I due azzurri devono guardarsi non solo dalla coppia in terza posizione, composta dall’olandese Wesley Koolhof e dal croato Nikola Metic (2.425 punti), ma anche da quella in quarta posizione, formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zebalos (2.340 punti), prime teste di seria a Roma in virtù della prima posizione occupata nel ranking ATP.