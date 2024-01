Sinner batte Baez 3-0, l'azzurro vola agli ottavi degli Australian Open. Incontrerà il russo Khachanov

Jannik Sinner vola agli ottavi degli Australian Open di Melbourne. L'azzurro (numero 4 del ranking mondiale) ha travolto l'argentino Sebastian Baez (29), sconfiggendolo in tre set con un perentorio 6-0, 6-1, 6-3.

Sinne-Baez 3-0, il match

La partita è stata senza storia: Sinner ha vinto il primo set in 29 minuti, il secondo set in 32 minuti, il terzo in 51 minuti.

Agli ottavi l'altoatesino affronterà il russo Karen Khachanov (15).

Gli ottavi

Agli ottavi nel primo torneo dello Slam della stagione il tennista altoatesino sfiderà il russo Karen Khachanov che ha vinto la sfida con il ceco Tomas Machac. «Mi sento benissimo. Sono molto felice di come sto, adesso vediamo come andrà nel prossimo turno», le parole di Jannik dopo la vittoria contro l'argentino Baez.

«Rispetto all'anno scorso - ha aggiunto - il campo è più lento e i rimbalzi sono più alti. Mi sono adattato a queste condizioni e credo di aver giocato bene. Voglio ringraziare gli italiani che mi stanno seguendo in televisione di notte».