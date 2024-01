Australian Open: Zeppieri, Cocciaretto, Trevisan e Sonego eliminati. Va avanti Paolini

Il sogno di Giulio Zeppieri si interrompe al secondo turno dell'Australian Open. Il tennista di Larina ha sfiorato l'impresa venendo sconfitto al quinto set dopo 3 ore e mezza di lotta da Cameron Norrie. 3-6, 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 i parziali, al termine di un match che ha subito un paio di interruzioni a causa della pioggia. Jasmine Paolini accede per la prima volta in carriera al terzo turno del torneo down under. Dopo la vittoria su Diana Shnaider, la numero 31 del mondo ha superato la tedesca Tatjana Maria, numero 42 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-3. Pratica sbrigata in appena 70' di gioco per l'azzurra, entrata per la prima volta in Top 30 lo scorso ottobre e destinata a migliorare il suo best ranking. La prossima partita sarà con la vincente della sfida tra Elena Rybakina e Anna Blinkova.

Niente da fare per Martina Trevisan: la numero 59 del mondo è stata sconfitta con un doppio 6-4 dalla francese Oceane Dodin, numero 95, che con il 3° turno ha raggiunto il suo miglior risultato in carriera a Melbourne. Partita tutta in salita per la mancina fiorentina, sotto di due break nel 1° set (perso poi 6-4 dopo averne recuperato uno) e costretta alla rimonta anche nel secondo, dove le è stato fatale il settimo game. Anche Lorenzo Sonego esce di scena. Elisabetta Cocciaretto si è fermata al secondo turno del Grande Slam dopo la sconfitta per 4-6, 6-3, 6-3 con Emma Navarro.