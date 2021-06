Roland Garros, Sinner vince il derby italiano con Mager e vola al terzo turno. Avanti anche Musetti e Berrettini

Il derby azzurro tra Jannik Sinner e Gianluca Mager se lo aggiudica l'altoatesino, che in 4 set e in 2 ore e 21 minuti (6-1 7-5 3-6 6-3) strappa il pass per il terzo turno del Roland Garros. Sono solo i due i break che il 27enne sanremese riesce a rubare al numero 19 al mondo, ma a sanguinare sono i 38 errori non forzati - contro i "soli" 22 di Sinner - e che pregiudicano fortemente il match sin dal primo set. Non basterà infatti la timida reazione del terzo, con Jannik che chiuderà al quarto. Al prossimo turno lo aspetta Mikael Ymer, che nel pomeriggio ha battuto in 4 set il "padrone di casa" Gael Monfils.

Italian Invasion 🇮🇹 Berrettini, Sinner and Musetti have joined countryman Fognini in R3. #RolandGarros pic.twitter.com/zj8jPa2a8c — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021

Straordinaria vittoria di Lorenzo Musetti, che agli Open di Francia ha bisosgno di solo tre set e 130 minuti per sbarazzarsi del più quotato Yoshihito Nishioka. L'italiano domina, soprattutto nei servizi di risposta, e ruba il break al giapponese ben 7 volte in tutto l'incontro, in cui fa fatica solo nel set iniziale, vinto al dodicesimo gioco avviando un parziale di 4 giochi consecutivi quando si trovava sotto 3-5. Da lì in poi l'asiatico ha ceduto il passo, offrendo il match al 19enne di Carrara che si porta a casa i restanti due set in 73 minuti complessivi. Per lui al terzo turno la prospettiva di un derby italiano contro Marco Cecchinato, che più tardi incontrerà De Minaur.

Vince anche Matteo Berrettini, che raggiunge il terzo turno dopo aver battuto il ventinovenne argentino Federico Coria in tre agevoli set. Il tennista italiano numero 1 si assicura i sedicesimi di finale sui campi del Roland Garros facendo parsimonia di energie e liquidando l'avversario in poco meno di due ore, concedendo una solo sbavatura nel terzo set quando, già avanti di due break (4-1) se ne fa recuperare uno per poi riprenderselo nel game successivo. 6- 3 6-3 6-3 il punteggio finale a favore del romano, che al prossimo turno se la vedrà con Soonwoo Kwon.

The sweet taste of victory 😋 No.9 seed @MattBerrettini has equalled his previous best #RolandGarros performance with a 6-3, 6-3, 6-2 R2 win over Federico Coria. pic.twitter.com/QXx2joNhst — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021

Il sucoreano nel suo secondo turno ha infatti battuto il nostro Andreas Seppi in 2 ore e 40 minuti, tenendolo a 0 set ma in un match comunque molto equilibrato in cui a farla da padrone sono stati in servizi (5 soli break in tutto l'incontro, di cui 4 a favore dell'asiatico). Il 24enne numero 91 al mondo si è dimostrato più incisivo nei finali di tutte le riprese, mettendo i break decisivi al nono game del primo set e all'undicesimo game sia del secondo che del terzo set, imponendosi con il punteggio finale di 6-4 7-5 7-5.

Si ferma al 2° turno il percorso di Andreas #Seppi a Parigi: Kwon ha la meglio per 6-4 7-5 7-5 e sarà lui ad affrontare Berrettini.#stayFIT #tennis #RolandGarros pic.twitter.com/MSoxeU75Dg — Federtennis (@federtennis) June 3, 2021

Tabellone femminile

Nel match tra la numero 80 Camila Giorgi e la numero 88 Varvara Gracheva è la russa a spuntarla in 3 set col -punteggio di 7-5 1-6 6-2 in 2 ore e 13 minuti. L'italiana spreca una grande occasione per accedere al terzo turno del tabellone femminile, soprattutto nel primo set, quando avanti di un break e sul parziale di 5-2, si fa infilare 5 game consecutivi dall'avevrsaria. Nel secondo set è brava a riprendersi dallo scossone, chiudendo agevolmente 6-1, ma nel terzo e decisivo viene fuori tutta la forza della ventenne moscovita, che quindi si aggiudica la contesa.