Sinner, ecco gli avversari a Indian Wells: possibile semifinale con Alcaraz e Djokovic solo in finale, le combinazioni

Gli Indian Wells sono cominciati in questa settimana, con i primi incontri che sono andati in scena lunedì 4 marzo. Tutti gli occhi dei tifosi italiani sono puntati su Jannik Sinner, che non gioca nel primo turno grazie al bye e approda direttamente al secondo. Appuntamento molto importante per l'altoatesino, che non ha preso parte all'Atp di Marsiglia, come invece ha fatto lo scorso anno. Dopo la vittoria a Rotterdam e nell'Australian Open, il classe 2001 ha deciso di partecipare al primo Master dell'anno che gli permette anche di fare un salto nel ranking Atp.

I possibili avversari di Sinner agli Indian Wells

Al sorteggio Jannik è capitato nella parte bassa della classifica, dove ci sono anche dei nomi importanti. Da Rublev ad Alcaraz, l'altoatesino dovrà sgomitare parecchio per arrivare in finale che si preannuncia epica. Alla prima, Sinner incontrerà uno tra Kokkinakis e Giron, mentre al terzo turno sfiderà uno tra Struff e il vincente della sfida Coric-Ofner. Agli ottavi di finale le cose cominciano a farsi interessanti per il tennista di San Candido che potrebbe incontrare uno tra Cerundolo e Shelton, rispettivamente ventiduesimo e sedicesimo della classifica Atp.

Ai quarti di finale cominciano le sfide importanti: i possibili avversari possono essere Rublev e Tsitsipas. Il primo è attualmente quinto al mondo, mentre il greco è 11°. In semifinale c'è la possibilità di incontrare Zverev o Alcaraz che aveva vinto lo scontro diretto lo scorso anno in California.

Lo spagnolo, campione in carica, è uno dei possibili sfidanti di Sinner nel penultimo atto del torneo americano e in caso di successo dell'azzurro sarebbe un importante passo avanti in classifica.

In finale

Un paragrafo a parte lo merita la finale. Dall'altra parte del tabellone, infatti, ci sono Medvedev e Djokovic che stando ai pronostici si affronteranno nelle semifinali dell'Indian Wells. Il vincente tra i due, poi, potrebbe incontrare proprio Sinner nell'ultimo appuntamento del torneo che si svolge in California per cercare di mettere le mani sul ricco premio. Attenzione anche alla sorpresa Nadal, che torna a competere in un torneo importante come questo dopo i recenti infortuni.