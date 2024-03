Da Musetti a Sonego, gli avversari degli italiani a Indian Wells e il tabellone completo

Il tabellone degli Indian Wells prende forma con i tennisti che domani scendono in campo per definire i primi turni. Tanti gli italiani in gara, da Sonego a Musetti, passando per Cobolli, Arnaldi, Fognini e ovviamente Sinner. Il cammino del tennista altoatesino è piuttosto importante, ma anche le sfide degli altri azzurri non sono da sottovalutare. Chi ha un vantaggio rispetto ai connazionali è Lorenzo Musetti, che accede al prossimo turno grazie al bye. Gli altri in gara, tolto Sinner, dovranno passare per il primo turno.

