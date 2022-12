Nick Bollettieri morto a 91 anni: fu lo allenatore di Agassi, Courier, Becker e Sharapova

Lutto nel mondo del tennis. A 91 anni è morto lo storico coach Nick Bollettieri, considerato tra i migliori allenatori di sempre di questo sport. Con la sua Academy ha cambiato il tennis e ha accolto decine di giocatori, diventati poi campioni affermati.

Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Bollettieri è nato nel 1931 a Pelham, nello stato di New York. Il coach statunitense non è mai stato un giocatore di tennis d'élite, ma ha dedicato la sua vita allo sport. Bollettieri ha lavorato in diverse strutture: su tutte, è stato direttore delle attività di tennis al Dorado Beach Hotel di Portorico nei primi anni '70, struttura di proprietà dei Rockefeller. I suoi non sono certo metodi convenzionali, ma da lui passeranno 12 futuri numeri uno: Agassi, Becker, Rios, Courier e Sampras tra gli uomini; Serena e Venus Williams, Sharapova, Jankovic, Seles, Capriati e Hingis fra le donne.

Nel 1978 ha fondato la sua accademia, la Nick Bollettieri Tennis Academy (NBTA) a Bradenton (Florida) e tutt'ora attiva come IMG Academy. Una struttura che si sviluppa su più di 600 ettari e che oggi conta più di 50 campi da tennis, in cemento e terra battuta. Qui ha accolto tantissimi giocatori e 12 di loro hanno poi raggiunto la vetta del ranking.